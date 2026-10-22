El procedimiento se realizó durante la madrugada de este jueves, cuando personal del Comando de Patrullas Norte detectó un Fiat Cronos gris con aparentes irregularidades en la patente, en la zona de San Martín y avenida Jara.

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Tras un seguimiento, los efectivos interceptaron el rodado en San Martín y Don Bosco. El conductor manifestó que el auto no era suyo y que lo utilizaba para trabajar como chofer de una aplicación de transporte.

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Durante la inspección, la Policía advirtió que un adhesivo de seguridad colocado sobre el grabado de autopartes ocultaba la identificación original del vehículo. Aunque el dominio colocado no registraba impedimentos, la verificación de los datos originales reveló un pedido de secuestro activo desde el 31 de julio de 2023, requerido por una dependencia policial de La Matanza.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso el secuestro del automóvil y la notificación de una causa por encubrimiento. El hombre fue trasladado a sede judicial.

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