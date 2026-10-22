Dos hombres de 41 y 44 años fueron aprehendidos este jueves por el homicidio de un hombre hallado sin vida durante la madrugada en Olazábal, entre Maipú y Libertad, en Mar del Plata. La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, que permitió reconstruir parte de la agresión previa al fallecimiento.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona aparentemente atropellada. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre tendido sobre la calzada. Una ambulancia del SAME constató su muerte y detectó heridas punzantes en el tórax y el brazo izquierdo. Hasta el momento, la víctima no fue identificada.

Las imágenes de seguridad permitieron observar que el hombre había ingresado a una vivienda junto a otro sujeto. Minutos después, salió de espaldas mientras era sujetado del cuello y empujado hacia un cantero. Luego, el agresor lo arrojó a la calle y lo pateó. También se observó que llevaba un elemento que podría ser un cuchillo. La víctima consiguió levantarse y se retiró caminando, mientras los otros hombres regresaron al inmueble.

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A partir de esas imágenes, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda. Allí fueron aprehendidos los dos sospechosos y se secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir, un teléfono celular y dispositivos de grabación de las cámaras. Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

Durante las primeras diligencias, los investigadores también detectaron manchas eméticas en el inmueble y secuestraron 12 envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,55 gramos, que estaban entre las pertenencias de la víctima.

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Uno de los aprehendidos presentaba una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Ambos fueron notificados de la imputación por homicidio.

La fiscal de la UFIJE N.º 4, Dra. Mandagarán, dispuso el traslado de los dos hombres a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.

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