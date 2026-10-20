Tres personas resultaron imputadas por el delito de usurpación tras ser aprehendidas por personal de la Comisaría Séptima en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Constitución.

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Los involucrados ingresaron a la vivienda de Mariani al 5000 -cuya legítima propietaria reside actualmente en España- tras cortar un candado de seguridad tipo pitón.

Durante el procedimiento policial, los efectivos incautaron el elemento de seguridad violentado junto a un teléfono celular iPhone 12 Pro, tras lo cual el fiscal Luis Ferreyra, al frente de la Fiscalía N°12, avaló lo actuado y ordenó la notificación de la formación de la causa por usurpación a los imputados sin disponer medidas restrictivas de la libertad.

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