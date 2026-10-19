Un hombre de 34 años fue aprehendido este lunes luego de agredir violentamente a otro de 27 años en plena vía pública. El episodio ocurrió en la intersección de Alsina y Garay, donde intervino personal de la Unidad de Policía de Prevención Local.

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Según la información policial, el acusado atacó a la víctima con una patada directamente en el rostro, lo que motivó la intervención de los efectivos y su posterior aprehensión.

A pesar de la agresión, el hombre de 27 años no requirió asistencia médica, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

Tras el procedimiento, tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría Novena, que intervino en el procedimiento.

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