Un hombre de 40 años fue aprehendido acusado de sustraer herramientas de una vivienda ubicada en Santa Cruz al 7600. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la propietaria del inmueble, quien aportó registros fílmicos y documentación para acreditar la existencia de los elementos denunciados como robados.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes intervinieron tras tomar conocimiento del hecho y reunir los primeros elementos de prueba.

A partir de la información obtenida, la Fiscalía de Flagrancia dispuso la realización de un allanamiento de urgencia, durante el cual los uniformados lograron recuperar una elevadora de placas, una de las herramientas denunciadas como sustraídas.

Como resultado del operativo, el sospechoso, de 40 años, fue aprehendido y notificado de la formación de una causa judicial por el delito de hurto.

Finalmente, por disposición de la Justicia, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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