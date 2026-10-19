Una mujer de 28 años fue aprehendida este domingo en Mar del Plata, acusada de provocar daños en el frente de un supermercado del barrio Nueva Pompeya, luego de un episodio en el que habría intentado sustraer mercadería. El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en San Juan al 1200.

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El procedimiento se inició el 18 de octubre, cuando efectivos del Comando de Patrullas Norte fueron comisionados por el sistema de emergencias 911 ante un alerta por daños en un comercio, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Al llegar, los policías constataron que el ventanal y la puerta de vidrio de ingreso al supermercado estaban rotos. Según el relato de una empleada, la mujer habría intentado llevarse productos y, tras mantener una discusión, se retiró del local y comenzó a arrojar baldosas contra el frente, para luego escapar.

A partir de las características aportadas, los efectivos desplegaron un rastrillaje por la zona y localizaron a la sospechosa en inmediaciones de 3 de Febrero y Olazábal. Allí la identificaron y procedieron a su aprehensión. Posteriormente, el hijo del propietario del comercio se presentó en la dependencia policial y entregó registros de las cámaras de seguridad que mostrarían la secuencia del episodio.

Durante el procedimiento, la mujer manifestó sentir dolor en el pie derecho, por lo que fue trasladada para recibir asistencia médica, aunque se negó a ser atendida.

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En la causa intervino la UFI de Delitos en Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, que dispuso notificar a la aprehendida de la formación de una causa por daños, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal. Además, ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N.º 50.