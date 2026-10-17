La Policía desplegó nuevos operativos de seguridad en distintos sectores de Mar del Plata, con recorridas preventivas y patrullajes en barrios y zonas de gran circulación de personas.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que reforzaron su presencia en los barrios Malvinas Argentinas y Libertad, considerados sectores prioritarios para las tareas de prevención.

Durante los operativos, los agentes realizaron recorridas por diferentes calles y puntos estratégicos para prevenir robos y otros delitos, además de brindar mayor seguridad a los vecinos.

Por otra parte, también se desplegó un operativo en las inmediaciones del boliche Museum, con el objetivo de reforzar la vigilancia en una zona de concentración de público durante la actividad nocturna.

La UTOI es una unidad policial especializada que interviene en situaciones de mayor complejidad y desarrolla tareas de prevención en sectores donde se busca fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad.

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Desde la Policía señalaron que estos procedimientos forman parte de una estrategia para intensificar los patrullajes, prevenir hechos delictivos y mantener el orden en distintos puntos de Mar del Plata.

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