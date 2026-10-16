Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes, acusado de ingresar a un café de Alvear y Castelli después de romper el vidrio de una puerta de acceso.

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El procedimiento se inició alrededor de las 2:25, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona que había violentado una abertura del local “Cambaos”.

Al llegar, efectivos del Comando de Patrullas Norte constataron que estaba roto uno de los vidrios de la puerta ubicada sobre Alvear. Como desde el interior se escuchaban ruidos de muebles en movimiento, ingresaron para verificar la situación.

En la planta alta encontraron al sospechoso, quien, según el parte policial, intentaba alcanzar el techo trepando por una puerta que daba a un balcón interno. Los agentes lo redujeron, lo esposaron y lo trasladaron al exterior del establecimiento.

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Un testigo que había dado aviso a emergencias aseguró haber visto al hombre romper el vidrio e ingresar al café.

La fiscal María Sánchez, de la UFI de Flagrancia, dispuso actuaciones por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, la notificación de la formación de causa y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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