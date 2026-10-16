Personal de la Comisaría Octava llevó adelante un allanamiento en el barrio Lomas de Batán, en el marco de una investigación por robo agravado. Durante el procedimiento fueron identificados dos adolescentes, de 16 y 17 años, y se secuestraron elementos de interés para la causa.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de un comerciante de 55 años por un hecho ocurrido el pasado 9 de octubre. Según manifestó, se encontraba en inmediaciones del restaurante San Salvador, en la colectora de Batán, y luego se trasladó hacia otro sector de la Ruta 88, a la altura del kilómetro 12, acompañado por dos hombres a quienes había conocido momentos antes.

De acuerdo con su declaración, en ese lugar los sujetos habrían forcejeado con él y le sustrajeron 100.000 pesos y un teléfono celular Motorola Moto G52, para luego darse a la fuga a pie.

A partir de las tareas investigativas, la recolección de pruebas y la identificación de los presuntos involucrados, se obtuvo una orden judicial para allanar una vivienda ubicada en el barrio Lomas de Batán.

El procedimiento se realizó con la colaboración de personal del Comando de Patrullas. En el domicilio, los efectivos identificaron a los dos adolescentes y secuestraron dos teléfonos celulares marca TCL, uno de color turquesa y otro negro, además de un buzo negro con la inscripción “Original” y un par de zapatillas negras marca Fallen con suela blanca.

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Según las actuaciones, las prendas secuestradas resultaron relevantes para vincular a uno de los adolescentes con el hecho investigado.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, dispuso la notificación de la formación de causa para ambos jóvenes, el secuestro de los teléfonos celulares por razones de urgencia y la entrega de los adolescentes a un adulto responsable.

En la causa también interviene el Juzgado de Garantías del Joven Nº 2, a cargo de la Dra. Libertad Cordido. La investigación continúa con las actuaciones judiciales correspondientes.

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