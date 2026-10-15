Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves luego de ser interceptado por personal del Comando de Patrullas Sur mientras circulaba a bordo de un automóvil robado, sin chapa patente y tras cometer una grave infracción de tránsito.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 05:30 horas, cuando los efectivos policiales que patrullaban la zona observaron un Volkswagen Polo Track de color gris sin el dominio colocado transitando por la avenida Polonia. Al llegar al cruce con la avenida Vértiz, el conductor cruzó la intersección con el semáforo en luz roja, lo que motivó que los uniformados le ordenaran detener la marcha mediante señas lumínicas y sonoras. El rodado detuvo su avance finalmente a la altura de la calle El Cano.

Al proceder a la identificación de los ocupantes, la Policía constató que en el habitáculo viajaban el joven de 20 años al volante, acompañado por una mujer de 26 años y la hija de ambos, de cuatro años.

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Ante la falta de patentes, los efectivos verificaron los datos del automóvil mediante la numeración grabada en los cristales. Tras consultar con la central de radiofrecuencia, se confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 24 de abril de 2026, solicitado por la Comisaría Decimotercera en el marco de una causa caratulada como Robo agravado.

En el caso tomó intervención la fiscal de Flagrancia, Dra. Ana Caro, quien dispuso la inmediata aprehensión del joven imputado por el delito de Encubrimiento agravado, el secuestro del automóvil y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En cuanto a la mujer que lo acompañaba, la fiscalía determinó que no se adoptaran medidas restrictivas de la libertad.

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