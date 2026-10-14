Un joven de 25 años fue aprehendido luego de que el conductor de un taxi activara el botón antipánico y alertara sobre la conducta sospechosa de un pasajero. El procedimiento se realizó en la intersección de Polonia y Magallanes, donde intervino personal del Comando de Patrullas Sur.

Ads

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al taxista, quien manifestó que el pasajero se había estado cambiando de ropa dentro del vehículo durante el trayecto. Según el reporte policial, al momento de ser identificado, el joven adoptó una actitud hostil y se resistió al accionar de los uniformados.

Durante la requisa, los agentes secuestraron prendas de vestir y calzado de dudosa procedencia, cuyo origen no fue precisado en el informe.

Puede interesarte

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la aprehensión del joven, la confección de las actuaciones correspondientes por resistencia a la autoridad y su posterior traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

CAPTURA EN MIRAMAR

Ads

Un hombre de 45 años fue detenido en Miramar durante un patrullaje preventivo del Comando de Patrullas local, luego de que un control de identificación permitiera establecer que tenía un pedido de captura activo. El procedimiento se realizó en la calle 9, entre 94 y 96, cuando circulaba a bordo de un Renault Mégane.

Al verificar sus datos filiatorios en el sistema informático policial, los efectivos constataron que el hombre era requerido por la Justicia por los delitos de resistencia a la autoridad y robo en grado de tentativa. La orden de captura había sido emitida por el Juzgado Correccional N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Puede interesarte

Tras informar la situación a la autoridad judicial correspondiente, se convalidó el procedimiento y se dispuso el traslado del detenido a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

Ads