El procedimiento ocurrió cerca de las 22.21 cuando efectivos del Centro de Entrenamiento Mar del Plata fueron alertados por un transeúnte sobre un hombre que intentaba cometer un robo en un comercio.

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Al llegar, los agentes encontraron al sospechoso con una tijera en las manos y procedieron a identificarlo y reducirlo.

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Según el testimonio de un empleado de 24 años, el hombre había ingresado minutos antes y le exigió cambiar fiambre por bebidas alcohólicas. Ante la negativa, comenzó a acercarse a los clientes para pedirles dinero mientras los intimidaba con el elemento.

La tijera fue secuestrada y el empleado prestó declaración testimonial.

Intervino la UFIJE N.º 14, a cargo del fiscal Berlingeri, que dispuso actuaciones por tentativa de robo agravado por el uso de arma, la notificación de la formación de la causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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