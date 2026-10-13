Durante la tarde del lunes 12 de octubre, personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió a un adolescente de 15 años en el marco de un operativo policial iniciado tras el robo de un automóvil Peugeot 208 gris. Según se informó, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían cometido el hecho y exhibido un arma de fuego.

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El procedimiento comenzó luego de una alerta por la sustracción del vehículo en inmediaciones de Juan Ángel Peña al 5200. Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un seguimiento y desplegaron un operativo cerrojo por distintas calles de la ciudad para dar con los sospechosos.

Durante la persecución, los involucrados abandonaron la motocicleta en inmediaciones de Strobel al 8200 y continuaron la fuga. Uno de ellos escapó a pie por un descampado y los patios de distintas viviendas, hasta que fue localizado en el entretecho de una propiedad, a la que el personal policial ingresó con autorización de una vecina.

En el lugar, los efectivos secuestraron una motocicleta Corven 110 cc negra, sin dominio colocado, que registraba un pedido de secuestro activo desde el 29 de septiembre de 2026, solicitado por la Comisaría 6.ª en una causa por robo. En el compartimento del rodado también encontraron un revólver calibre .22, con numeración suprimida y sin martillo percutor, además de un casco negro con detalles naranjas.

En paralelo, el Peugeot 208 sustraído fue localizado sin ocupantes en inmediaciones de Río Negro y Ecuador. La investigación continúa para establecer la identidad y dar con el segundo involucrado en el hecho.

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Intervino la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, que dispuso actuaciones por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada, encubrimiento agravado, portación ilegal de arma de fuego de uso civil e infracción al artículo 289 del Código Penal. Además, ordenó las diligencias correspondientes y la remisión de las actuaciones junto al adolescente a sede judicial.

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