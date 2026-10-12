El hombre acusado de intentar matar a otro de una puñalada en el corazón en Mar del Plata continuará detenido en la Unidad Penal N.º 44 de Batán. Se trata de Franco Ezequiel Lacolla, de 32 años, quien este domingo se negó a prestar declaración ante el fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación.

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La causa se originó por un violento episodio ocurrido el martes 6 de octubre, cerca de las 6, en una vivienda situada en Gaboto al 9800, en el barrio El Martillo. Allí, Nicolás Jara, de 31 años, sufrió una grave lesión en el tórax que afectó el ventrículo derecho del corazón.

La víctima tuvo que ser asistida por una ambulancia del SAME y trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Debido a la gravedad de la herida, fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece internada.

Cuando la Policía llegó al domicilio, luego de recibir un llamado al 911, las circunstancias de la lesión todavía no estaban claras. Una de las hipótesis iniciales era que Jara se hubiera lastimado accidentalmente o por sus propios medios.

Sin embargo, el avance de las tareas investigativas permitió orientar la pesquisa hacia un presunto ataque y señalar a Lacolla como sospechoso. Con esos elementos, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata concretó su detención el sábado por la tarde.

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El procedimiento se realizó en la zona de Elcano al 10.200, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Decimoprimera. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados en busca de elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido.

Lacolla quedó imputado por el intento de homicidio de Jara. Tras negarse a declarar ante el fiscal, continuará alojado en la cárcel de Batán mientras avanza la investigación para esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.