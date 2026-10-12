El procedimiento estuvo a cargo del Comando de Patrullas Sur, en jurisdicción de la Comisaría Quinta. Los efectivos detectaron un Volkswagen Gol gris con la luneta rota, las luces encendidas y estacionado de manera irregular. Cuando intentaron identificar al conductor, este huyó y desoyó las señales de detención.

Ads

Tras una persecución por distintas calles, el vehículo se detuvo en Catriel, entre Florencio Sánchez y Juana Manso. El conductor escapó a pie hacia un descampado, pero fue interceptado con apoyo de otro móvil policial.

Puede interesarte

Al inspeccionar el automóvil, los agentes constataron que las patentes no correspondían al rodado. La verificación de los datos identificatorios confirmó que tenía un pedido de secuestro activo desde el 4 de octubre, solicitado por la Comisaría Novena en una causa por hurto automotor.

Además, encontraron un correaje de cintura de uso policial con pistolera y porta cargadores, junto con una funda de chaleco antibalas. Los elementos fueron secuestrados para determinar su procedencia.

Intervino la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Ana Caro, que dispuso actuaciones por encubrimiento y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. También se inició una causa por averiguación de ilícito en relación con los elementos encontrados.

Ads

Ads