Un hombre de 88 años murió en Playa Bristol luego de caer al mar desde una escollera. El episodio motivó la intervención de efectivos policiales y personal sanitario, que intentaron reanimarlo sin éxito. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

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Según la información policial, los efectivos acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una persona que había caído al agua. Al arribar, encontraron al hombre tendido sobre la arena, mientras un testigo le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Minutos después, personal de Salud continuó con las tareas de asistencia durante aproximadamente 40 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, un médico constató el fallecimiento de la víctima.

De acuerdo con el testimonio recabado en el lugar, el hombre caminaba solo por la escollera momentos antes de ingresar al mar. Una de las hipótesis que se investiga es que se habría arrojado voluntariamente, aunque las circunstancias todavía no fueron esclarecidas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7, que dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó la realización de una autopsia para avanzar en la investigación.

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Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para determinar las causas de la muerte y establecer con mayor precisión cómo ocurrió el episodio.