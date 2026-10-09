Aprehendieron a un adolescente de 17 años por el robo a mano armada de un auto en Mar del Plata
El vehículo sustraído, un Renault Logan, fue encontrado parcialmente incendiado en su interior. Durante un operativo en el barrio Los Acantilados, la Policía localizó otro automóvil señalado en el hecho y detuvo a uno de sus ocupantes.
Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio Los Acantilados, en el marco de una investigación por el robo agravado de un automóvil a mano armada en Mar del Plata. El procedimiento se inició luego de la denuncia de la víctima, quien aseguró que varios sujetos armados le sustrajeron su vehículo y escaparon en otro rodado.
Según la denuncia, los asaltantes se llevaron un Renault Logan negro con techo amarillo y huyeron a bordo de un Volkswagen Gol gris. Tras las primeras actuaciones, los efectivos localizaron el vehículo robado en la intersección de Goñi y Nápoles.
El Renault Logan presentaba daños en su interior y había sido parcialmente incendiado. A partir de esa información, el personal policial desplegó un operativo para dar con los sospechosos y localizar el segundo automóvil mencionado por la víctima.
Durante la búsqueda, los efectivos encontraron el Volkswagen Gol gris. Al advertir la presencia policial, varios de sus ocupantes escaparon a pie, aunque uno de ellos fue alcanzado y aprehendido. Se trataba de un adolescente de 17 años.
En la causa intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del joven a sede judicial para la primera audiencia.
La investigación continúa para establecer la participación de otros posibles involucrados en el asalto y determinar las circunstancias en las que fue sustraído e incendiado parcialmente el Renault Logan.