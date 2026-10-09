Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio Los Acantilados, en el marco de una investigación por el robo agravado de un automóvil a mano armada en Mar del Plata. El procedimiento se inició luego de la denuncia de la víctima, quien aseguró que varios sujetos armados le sustrajeron su vehículo y escaparon en otro rodado.

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Según la denuncia, los asaltantes se llevaron un Renault Logan negro con techo amarillo y huyeron a bordo de un Volkswagen Gol gris. Tras las primeras actuaciones, los efectivos localizaron el vehículo robado en la intersección de Goñi y Nápoles.

El Renault Logan presentaba daños en su interior y había sido parcialmente incendiado. A partir de esa información, el personal policial desplegó un operativo para dar con los sospechosos y localizar el segundo automóvil mencionado por la víctima.

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Durante la búsqueda, los efectivos encontraron el Volkswagen Gol gris. Al advertir la presencia policial, varios de sus ocupantes escaparon a pie, aunque uno de ellos fue alcanzado y aprehendido. Se trataba de un adolescente de 17 años.

En la causa intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del joven a sede judicial para la primera audiencia.

La investigación continúa para establecer la participación de otros posibles involucrados en el asalto y determinar las circunstancias en las que fue sustraído e incendiado parcialmente el Renault Logan.