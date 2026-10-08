Un allanamiento realizado en una vivienda de Mar del Plata terminó con el secuestro de siete armas de fuego y más de 3.000 municiones. El procedimiento se llevó adelante en una propiedad ubicada en Patagones al 1200, como parte de una investigación por violencia familiar.

Ads

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Séptima, luego de una serie de tareas de investigación realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO).

Durante la inspección, los efectivos encontraron una carabina calibre .22, una escopeta Remington y cinco pistolas de distintas marcas. Además, incautaron 3.000 municiones calibre .22, 150 de 9 milímetros y 50 calibre .380, junto con otros cartuchos.

El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Familia N.º 7, que interviene en la causa y ordenó el secuestro de las armas y municiones encontradas en el domicilio.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el procedimiento.

Ads