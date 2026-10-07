Un hombre de 40 años fue aprehendido luego de un intento de robo en una vivienda del barrio San Carlos. El sospechoso escapaba junto a otros dos hombres en un automóvil y fue detenido tras una persecución policial.

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El hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre ruidos provenientes de una casa lindera. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Norte observaron a dos hombres que escapaban a bordo de un vehículo y comenzaron a perseguirlos.

Durante la huida, uno de los ocupantes descendió del automóvil en movimiento e intentó continuar la fuga a pie, pero fue alcanzado y aprehendido a pocos metros del lugar. Como consecuencia del salto, sufrió una dolencia en uno de sus pies y posteriormente fue asistido en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

De acuerdo con lo establecido por los investigadores, momentos antes tres hombres habían ingresado a la vivienda de una mujer de 80 años mediante escalamiento, luego de romper una abertura del ventanal. Una vez dentro, exigieron dinero a las víctimas, que no sufrieron lesiones durante el episodio.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una escopeta sin marca visible. Además, constataron que el hombre aprehendido tenía un pedido de captura vigente por un hecho de robo calificado.

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Por disposición de la UFIJE N.º 13, se iniciaron actuaciones por robo agravado en poblado y en banda, por escalamiento y efracción, en grado de tentativa.