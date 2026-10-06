Un nene de 11 años fue víctima de un robo a plena luz del día en el barrio El Gaucho, cuando circulaba en bicicleta por la zona de 12 de Octubre al 9100.

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El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad privada. En las imágenes se observa cómo una motocicleta con dos ocupantes se acerca al menor y lo encierra mientras avanzaba en bicicleta.

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El nene perdió el equilibrio y cayó al suelo. En cuestión de segundos, los delincuentes tomaron la bicicleta y escaparon en la moto en dirección a la zona oeste.

La familia realizó la denuncia correspondiente y la investigación continúa para intentar identificar a los responsables y recuperar el rodado.

En las últimas horas, los investigadores pusieron el foco en una plataforma de venta online, donde la bicicleta habría sido publicada para su comercialización.

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