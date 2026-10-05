Personal de la Comisaría Decimoprimera y del Grupo Táctico Operativo aprehendió a una mujer de 32 años durante un procedimiento de identificación realizado en la zona de Azopardo y Yapeyú.

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Al revisar sus pertenencias, los efectivos encontraron una lámpara de bajo consumo que escondía 33 envoltorios con una sustancia blanquecina.

Tras realizar el test correspondiente, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 9,1 gramos.

Además, la Policía secuestró $42.600 en efectivo.

En la causa intervino la UFI de Estupefacientes, que dispuso notificar a la mujer por el delito de tenencia simple de estupefacientes y ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 50.

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