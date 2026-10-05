Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la tarde del domingo, acusado de robar junto a otro sujeto distintos elementos del interior de un Fiat Cronos que se encontraba estacionado en Olavarría al 3400.

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El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas, que interceptó al sospechoso en Sarmiento entre Primera Junta y Saavedra. En el lugar también se identificó un Chevrolet Corsa vinculado al acusado.

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Con una orden de requisa, los efectivos secuestraron elementos que fueron reconocidos por el damnificado como propios, además de herramientas, guantes, llaves, ruedas, dinero, prendas de vestir y teléfonos celulares.

La UFI de Flagrancia dispuso la aprehensión del hombre y el inicio de las actuaciones correspondientes. Los elementos sustraídos fueron restituidos al propietario del vehículo.

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