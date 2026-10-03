Un chofer de colectivo fue aprehendido durante la noche del viernes luego de que personal policial encontrara entre sus pertenencias un revólver cargado con cuatro municiones.

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El procedimiento comenzó cuando una pasajera descendió de un colectivo de la línea 542 y dio aviso a efectivos de la Subcomisaría Camet sobre una situación que había ocurrido mientras viajaba en la unidad.

Ante la alerta, los policías siguieron el recorrido del colectivo hasta lograr interceptarlo sobre la Ruta Nacional 2, a la altura del barrio El Casal.

Al identificar al conductor, el hombre se mostró hostil y habría aportado datos personales incorrectos. Durante el cacheo, los efectivos encontraron y secuestraron un revólver con cuatro municiones.

Tras el hallazgo, el chofer fue aprehendido y tomó intervención la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de actuaciones por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

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Además, personal de Tránsito intervino en el lugar, procedió al secuestro del colectivo de la línea 542 y realizó las actuaciones correspondientes.