Un hombre de 35 años fue identificado en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en una panadería ubicada sobre avenida Luro al 5800.

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A partir de distintas tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos, personal de la Comisaría Cuarta logró establecer la identidad del presunto autor y determinar el domicilio en el que residiría.

Con una orden emitida por el Juzgado de Garantías N.º 2, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda situada en 9 de Julio al 7100. Durante el procedimiento identificaron al sospechoso y secuestraron un pantalón gris, un par de zapatillas azules y un teléfono celular, elementos que serán incorporados a la investigación.

En la causa interviene la UFI N.º 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso el secuestro de los elementos encontrados y la notificación al hombre de la formación de una causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El sospechoso no quedó detenido y, tras las actuaciones correspondientes, continuó en libertad mientras avanza la investigación.

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