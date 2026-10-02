El personal del Comando de Patrullas Norte aprehendió a un hombre de 29 años durante la madrugada, acusado de amenazar a su ex pareja y de ingresar sin autorización a su vivienda ubicada en el barrio Parque Camet.

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Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre armado y dio inicio al procedimiento. Al arribar, los efectivos observaron al sospechoso discutir con una mujer de 31 años, la cual manifestó que momentos antes su ex pareja había ingresado a su domicilio con un cuchillo y que, luego de ser expulsado hacia la vía pública, la amenazó con incendiar la vivienda mientras sus hijos se encontraban dentro.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a inmovilizarlo y realizar un palpado preventivo en presencia de una testigo, sin hallarle elementos de interés.

Luego, la víctima indicó los elementos utilizados por el agresor en las inmediaciones del lugar, lo que permitió incautar una masa con mango de madera y una hoja de cuchillo de unos 15 centímetros.

En el operativo Intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juiciode (UFIJE) de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del Dr. De La Canale, quien dispuso la formación de actuaciones por “Amenazas y Violación de domicilio”. La notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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