En el marco de una investigación por amenazas agravadas y daños, personal de la Comisaría Decimotercera, junto a efectivos del Destacamento Marquesado y Grupo Táctivo de Operaciones de una Subcomisaria, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa del Mar.

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Durante el procedimiento se identificó a una mujer de 25 años y se lograron incautar 12 municiones calibre 22. También se constató la presencia de una motocicleta desarmada y autopartes, sin impedimentos legales.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 4 e intervenida por la UFI N.º 15 que dispuso el secuestro de las municiones y continuar con la búsqueda del imputado, quien será notificado de la formación de la causa.

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