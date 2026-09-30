Un conocido delincuente de Mar del Plata volvió a quedar detenido por un robo millonario. Se trata de Facundo Carro, de 32 años, quien en el pasado formó parte de la denominada Banda del Millón y ahora fue acusado de participar de un nuevo golpe en un departamento de Playa Grande.

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Carro fue apresado este jueves durante un operativo realizado por la DDI Mar del Plata, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Mariano Moyano. Junto a él también fue detenido Néstor Aguirre, de 30 años, señalado como el otro integrante del grupo que habría cometido el robo.

Todo comenzó el 15 de agosto, cuando una mujer que había concurrido al Club Náutico regresó a su domicilio y descubrió que había sido víctima de un robo. Antes había dejado estacionado su Toyota Yaris y, sin advertirlo, los delincuentes habían logrado apoderarse de las llaves de su cochera y de su departamento.

Al llegar a su vivienda, ubicada en un edificio de Formosa y la costa, encontró que habían ingresado sin ejercer violencia. Del lugar se llevaron dólares, euros y pesos, además de dos relojes Rolex y numerosas joyas de oro, algunas de ellas con piedras preciosas.

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Las cámaras de seguridad fueron determinantes para los investigadores. Según la reconstrucción realizada por la DDI, Carro habría utilizado un inhibidor para impedir que el vehículo de la mujer quedara correctamente cerrado. De esa manera habría podido acceder a las llaves que estaban en el interior.

Después, siempre de acuerdo con la investigación, Carro se reunió con Aguirre, quien lo esperaba en un Volkswagen Gol Trend. Con las llaves ya en su poder, ambos se dirigieron al edificio y pudieron entrar al departamento sin necesidad de forzar los accesos.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Moyano solicitó las órdenes de allanamiento y detención, que fueron autorizadas por la Justicia de Garantías. Los investigadores también incorporaron información sobre el elevado nivel de vida que, según indicaron, exhibían ambos sospechosos.

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El operativo tuvo dos escenarios. Carro fue encontrado en la oficina del Registro Civil de la Ferroautomotora, donde se encontraba junto a su familia. Además, su pareja quedó imputada debido a que ambos se movilizaban en un vehículo que tenía pedido de secuestro.

Aguirre, en tanto, fue localizado cuando circulaba en una camioneta valuada en más de 50 mil dólares por Calabria y Edison. Durante la intervención policial se le secuestró una importante suma de dinero en efectivo.

El nombre de Carro ya había aparecido en una investigación de alto impacto en Mar del Plata. La Banda del Millón estaba integrada además por Mauricio Di Norcia, Agustín Suárez, Ricardo Soteris, Matías Lowing y Federico André, y había sido vinculada con distintos robos a departamentos mediante el uso de llaves falsas o el robo de llaves verdaderas.

Según los cálculos realizados por el fiscal Fernando Berlingeri a partir de las denuncias de las víctimas, durante 2022 la organización había acumulado un botín de 1.369.500 dólares y 42.850.000 pesos. En 2023 se registró además otro robo atribuido al grupo, con un botín superior a los 600 mil dólares.

La banda fue desarticulada ese año y todos sus integrantes recibieron condenas de hasta cinco años de prisión. Ahora, Carro volvió a quedar en el centro de una investigación por un robo cometido en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.