Lo encontraron con cocaína, marihuana, un arma de aire comprimido y más de $200 mil
El procedimiento se realizó luego de un llamado al 911 por presuntas detonaciones en la zona de Santa Fe y La Costa. El acusado tiene 33 años y fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44.
Un hombre de 33 años fue aprehendido por personal del Comando luego de ser identificado cuando circulaba en un Chevrolet Corsa gris.
El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre presuntas detonaciones en la zona de Santa Fe y La Costa. Al interceptar el vehículo, los efectivos realizaron una requisa y encontraron distintos elementos.
Según informaron fuentes policiales, se secuestró una pistola de aire comprimido, 21 dosis de cocaína, 19 gramos de cogollos de marihuana y $206.600 en efectivo.
Las sustancias fueron sometidas a un test orientativo y dieron resultado positivo para cocaína y marihuana.
En el hecho intervino la UFIJE Temática Estupefacientes, a cargo de la fiscal Ledesma, que dispuso la aprehensión del acusado y su posterior traslado a la Unidad Penal N.º 44.