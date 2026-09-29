Un hombre de 33 años fue aprehendido por personal del Comando luego de ser identificado cuando circulaba en un Chevrolet Corsa gris.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre presuntas detonaciones en la zona de Santa Fe y La Costa. Al interceptar el vehículo, los efectivos realizaron una requisa y encontraron distintos elementos.

Según informaron fuentes policiales, se secuestró una pistola de aire comprimido, 21 dosis de cocaína, 19 gramos de cogollos de marihuana y $206.600 en efectivo.

Las sustancias fueron sometidas a un test orientativo y dieron resultado positivo para cocaína y marihuana.

En el hecho intervino la UFIJE Temática Estupefacientes, a cargo de la fiscal Ledesma, que dispuso la aprehensión del acusado y su posterior traslado a la Unidad Penal N.º 44.

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