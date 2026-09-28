Un hombre de 31 años fue aprehendido acusado de extorsionar a un comerciante luego de robarle un teléfono celular.

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Según la denuncia, el sospechoso sustrajo el dispositivo del comercio Almafuerte Lubricentro, ubicado en Almafuerte al 4900. Después habría contactado al propietario del teléfono y le pidió dinero a cambio de devolvérselo.

Ante esta situación, se acordó un encuentro en la zona de avenida Jara y Primera Junta. Allí, el hombre entregó el celular y fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas.

Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por extorsión y el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44.

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