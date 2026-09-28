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En el Día del Comerciante, le robó un celular a uno y le pidió plata para devolvérselo
El acusado, de 31 años, habría sustraído el teléfono de un lubricentro y luego contactado al propietario para exigirle dinero a cambio de recuperarlo. Fue detenido durante un encuentro pactado en avenida Jara y Primera Junta.
Un hombre de 31 años fue aprehendido acusado de extorsionar a un comerciante luego de robarle un teléfono celular.
Según la denuncia, el sospechoso sustrajo el dispositivo del comercio Almafuerte Lubricentro, ubicado en Almafuerte al 4900. Después habría contactado al propietario del teléfono y le pidió dinero a cambio de devolvérselo.
Ante esta situación, se acordó un encuentro en la zona de avenida Jara y Primera Junta. Allí, el hombre entregó el celular y fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas.
Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por extorsión y el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44.
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