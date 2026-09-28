El procedimiento se inició a partir del aviso de una mujer de 47 años, quien circulaba por la zona y observó a dos hombres que intentaban forzar el portón de un inmueble ubicado en inmediaciones de Brown al 6200.

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Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Norte encontraron a dos sospechosos en el patio delantero del predio, que funcionaría como depósito o fábrica, y procedieron a aprehenderlos.

Durante el procedimiento, uno de los hombres intentó escapar, pero cayó sobre la calzada tras recorrer algunos metros y sufrió un golpe en el rostro. Fue reducido por los efectivos y quedó a disposición de la Justicia.

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En el lugar también fueron secuestrados una escalera telescópica de aluminio, una mochila, tres destornilladores, un martillo, una barreta, un cincel, una gorra, un cuellito y dos pares de guantes, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, que dispuso notificar a ambos hombres de la formación de una causa por “robo agravado por escalamiento y por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”, además de realizar las diligencias correspondientes y remitir las actuaciones a sede judicial.

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Según informaron fuentes policiales, ambos aprehendidos registran antecedentes y actuaciones penales previas por distintos delitos.

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