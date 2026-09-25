Un hombre de 25 años fue aprehendido luego de intentar robar elementos pertenecientes a un medidor de agua en la zona de Lebensohn al 7900.

Ads

Según se informó, el sospechoso intentó sustraer dos llaves esféricas del medidor, pero fue reducido por civiles hasta la llegada del personal policial. Durante el procedimiento se recuperaron los elementos y también se secuestró un cuchillo tipo Tramontina.

La UFI de Flagrancia dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y ordenó el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N.º 44.

Además, se indicó que el mismo hombre ya había sido aprehendido el pasado 18 de septiembre por un hecho de características similares.