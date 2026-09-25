Personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta detuvo a un joven de 19 años que registraba dos pedidos de captura activos, en el marco de una investigación por una serie de robos bajo la modalidad “entradera”.

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La investigación se inició a partir del análisis de distintos hechos y de imágenes de cámaras de seguridad privadas. Con esos elementos, los investigadores lograron establecer que el sospechoso se encontraría residiendo en un inmueble ubicado en inmediaciones de Falucho al 5300.

Tras realizar una vigilancia discreta, los efectivos observaron el ingreso del joven y, con autorización del locatario, ingresaron al inmueble. El sospechoso fue reducido al salir de la habitación que ocupaba.

Al verificar sus antecedentes, se constató que tenía un pedido de captura vigente en una causa por robo agravado en poblado y en banda, robo agravado por efracción y robo agravado por escalamiento, requerido por el Juzgado de Garantías N.º 5 de Mar del Plata.

Además, registraba un segundo pedido de captura por robo calificado, tenencia de arma de uso civil y encubrimiento, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Mar del Plata.

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Por disposición judicial, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44. En tanto, el fiscal Mariano Moyano, a cargo de la investigación por los hechos bajo la modalidad “entradera”, dispuso el secuestro de urgencia de un teléfono celular y del automóvil Peugeot 208 en el que se movilizaba, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.

Uno de los pedidos de captura estaría vinculado a un violento robo ocurrido el 2 de junio de 2026 en una vivienda de Batán. Durante la madrugada, un matrimonio de 65 y 58 años fue sorprendido por cinco delincuentes encapuchados que ingresaron tras violentar una reja de la ventana de la cocina.

Las víctimas fueron reducidas y atadas mientras los asaltantes las amenazaban con armas blancas para exigirles dinero. Los delincuentes se llevaron más de dos millones de pesos, 2.000 dólares, joyas, alianzas y un dispositivo DVR, entre otros elementos.

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La causa fue caratulada como “Robo agravado”, con intervención de la UFI N.º 13. La investigación continúa con intervención del Juzgado de Garantías N.º 5, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 y la UFI temática de Entraderas, con el objetivo de determinar la eventual participación del detenido en otros hechos.