Efectivos de la Comisaría Decimosexta detuvieron hoy a un adolescente que durante un allanamiento en una vivienda del barrio Florencio Sánchez extrajo un arma de fuego y fue reducido por los efectivos, quienes secuestraron el revólver y municiones.

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Según indicaron fuentes policiales, durante el desarrollo del procedimiento dentro del inmueble ubicado en Polonia al 1900 el joven de 17 años intentó desenfundar de entre sus prendas un revólver calibre .22, pero fue interceptado de inmediato por los efectivos presentes en el lugar.

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Como resultado del operativo, se concretó el secuestro del arma, apta para el disparo, junto con ocho municiones intactas.

En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº4 y el Juzgado de Garantías del Joven Nº3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, desde donde se dispuso el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) para su evaluación médica y la continuidad de las actuaciones legales.

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