Un joven de 20 años fue aprehendido luego de intentar robarle sus pertenencias a otro joven en la zona de Rivadavia y Carrillo, en Mar del Plata.

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Personal del Comando de Patrullas Norte acudió al lugar, donde el acusado ya había sido reducido por la víctima con la colaboración de personas que se encontraban en el sector.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre las prendas del aprehendido una cuchilla, que fue secuestrada.

Tras tomar intervención, la UFIJE de Flagrancia dispuso la formación de una causa por tentativa de robo calificado y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44.

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