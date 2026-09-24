La defensa de Ulises Abel Cristiano, el comerciante imputado por la muerte a tiros de Sebastián Nazareno García, presentó una apelación contra la prisión preventiva dictada por la Justicia de Garantías de Mar del Plata.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de agosto, en inmediaciones de avenida Champagnat y Saavedra. Desde entonces, Cristiano permanece bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación judicial.

La prisión preventiva había sido dispuesta el pasado 18 de septiembre por la jueza de Garantías Rosa Frende, quien además rechazó el pedido de la defensa para que el acusado recuperara la libertad. Según la resolución, los elementos reunidos hasta ese momento no permitían considerar acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia, la versión de legítima defensa planteada por Cristiano.

Ante esa decisión, los abogados Ibar Sallaz y Gonzalo La Menza recurrieron la resolución y solicitaron que sea revisada por la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata.

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La causa se inició luego del episodio registrado frente al comercio del acusado. De acuerdo con la investigación, García habría participado de un intento de robo, mientras que la defensa sostiene que el comerciante reaccionó para protegerse.

Entre las medidas incorporadas al expediente figuran registros de cámaras de seguridad y pericias balísticas. También se dispuso el análisis del teléfono celular de Cristiano, a partir de nuevos elementos relacionados con el llamado que realizó al servicio de emergencias 911 después del hecho.

Ahora será la Cámara la que deberá analizar los argumentos de la defensa y revisar la resolución adoptada en primera instancia. Mientras tanto, la investigación continuará con la incorporación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer lo ocurrido durante aquella madrugada.

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