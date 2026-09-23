Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de intentar robar un comercio de artículos de pesca ubicado sobre avenida Champagnat al 3100.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 00:50, cuando un llamado al 911 alertó sobre ruidos fuertes y un posible robo en el local.

Al llegar, los policías encontraron al sospechoso saliendo del comercio con varias cañas de pescar envueltas en una frazada. Una de las persianas del negocio estaba doblada hacia afuera y presentaba signos de haber sido forzada.

Puede interesarte

Cuando los efectivos intentaron detenerlo, el hombre arrojó las cañas y escapó corriendo. Fue alcanzado poco después, en inmediaciones de avenida Avellaneda al 5900, con la colaboración de otros policías.

Además de las cañas, los agentes encontraron una frazada, un bolso con cuatro rieles de pesca y una pinza, elementos que quedaron incorporados a la causa.

Ads

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la detención del hombre por “robo en grado de tentativa”. Luego fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

El caso ocurrió durante la madrugada del 23 de septiembre.

Ads