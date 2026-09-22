La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, en coordinación con fuerzas de seguridad provinciales, desplegó un operativo integral de control vehicular y prevención en la intersección de avenida Polonia y avenida Fortunato de la Plaza.

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Durante las tareas de inspección, personal municipal detectó una motocicleta cuyos datos en el sistema informático policial arrojaron un pedido activo de secuestro por robo. Ante esta situación, el conductor del rodado fue aprehendido en el lugar y el vehículo quedó incautado.

En paralelo, los agentes intervinieron en el mismo procedimiento ante la presencia de personas vinculadas al lavado informal de vehículos. En ese contexto, uno de los individuos se encontraba en estado de ebriedad, generando disturbios y amedrentando a transeúntes.

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Al ser abordado por el personal interviniente, el sujeto adoptó una actitud hostil e insultó a los inspectores y efectivos, por lo que debió ser reducido y aprehendido.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría Decimosexta. El conductor de la motocicleta quedó imputado por encubrimiento, mientras que el segundo hombre fue notificado por contravención vinculada a disturbios e incitación a la violencia.

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