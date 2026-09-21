Un joven fue asaltado por dos hombres cuando trasladaba a pie su motocicleta averiada. El sistema de rastreo permitió localizar el rodado en una vivienda de Azopardo al 6200, donde fueron aprehendidos un hombre y una mujer. Además, la Policía secuestró casi 40 gramos de cocaína.

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Dos personas fueron aprehendidas luego de que la Policía recuperara una motocicleta robada y encontrara cocaína durante un procedimiento realizado en una vivienda de la zona de Villa Cariño.

El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre alrededor de las 21.15, cuando un joven de 20 años denunció que dos hombres lo habían interceptado mientras trasladaba a pie su Honda Wave, que se encontraba averiada. Según relató, uno de los delincuentes estaba armado y, mediante amenazas, le sustrajeron el rodado para luego escapar hacia el asentamiento conocido como Villa Cariño.

La víctima informó que la moto contaba con un sistema de rastreo satelital y la señal permitió ubicarla en el interior de una vivienda ubicada en Azopardo al 6200. Al llegar al lugar, los efectivos observaron desde el exterior a un hombre que empujaba una Honda Wave blanca hacia el interior del inmueble.

Los policías dieron la voz de alto y el sospechoso intentó escapar junto a una mujer hacia el fondo de la vivienda. Ambos fueron alcanzados y aprehendidos, mientras que posteriormente se confirmó que la motocicleta era la que había sido denunciada como robada, luego de constatar sus numeraciones identificatorias.

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Durante el procedimiento, además, los efectivos encontraron un morral que contenía 19 envoltorios con una sustancia blanca. El pesaje arrojó un total de 39,9 gramos y el test realizado sobre una muestra dio positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes.

El operativo se desarrolló en medio de incidentes con personas del asentamiento, que arrojaron elementos contra los policías. Ante esta situación, debieron intervenir efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y móviles del Comando de Patrullas para concretar el traslado de los aprehendidos y la motocicleta.

La UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, dispuso para el hombre la formación de una causa por “Robo agravado por el empleo de arma de fuego no secuestrada” y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En tanto, la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, imputó a la mujer por “Tenencia simple de estupefacientes” y ordenó su libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal, luego de las diligencias correspondientes.

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