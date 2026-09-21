El motociclista intentó evadir un control vehicular y huyó por distintos sectores de la ciudad hasta perder el control del rodado. Durante el operativo, un efectivo policial chocó contra un caballo y su jinete, que debieron ser trasladados a distintos hospitales.

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Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de protagonizar una persecución con efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), tras intentar evadir un control vehicular en inmediaciones de avenida Jacinto Peralta Ramos y Génova.

Según se informó, el motociclista inició una fuga que se extendió durante más de 20 cuadras. La persecución terminó en la zona de Namuncurá y William Morris, cuando el hombre perdió el control de la moto al intentar atravesar un descampado.

El procedimiento tuvo además otro episodio durante la persecución. Uno de los efectivos del GPM que participaba del operativo colisionó con un caballo que era montado por un hombre de 36 años. Como consecuencia del impacto, el jinete sufrió un traumatismo en la mano izquierda y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Por su parte, el efectivo policial también resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde fue asistido por politraumatismos. El jinete manifestó además su intención de instar una acción penal por el hecho.

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Finalmente, el motociclista fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso notificarlo de la formación de una causa por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Tras realizar las actuaciones correspondientes, la fiscalía ordenó otorgarle la libertad al hombre en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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