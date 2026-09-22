Una familia fue víctima de una entradera durante la noche en el barrio Los Troncos, donde un grupo de delincuentes logró ingresar a una vivienda y escapar con una importante suma de dinero. El botín estaría compuesto por unos 20 millones de pesos y dólares cuyo monto todavía no fue establecido.

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El episodio ocurrió en un chalet ubicado en Matheu al 1600. Según las primeras actuaciones, los asaltantes habrían ingresado por el primer piso de la propiedad, aprovechando las características del inmueble y la vegetación ubicada en los alrededores.

Una vez en el interior, los delincuentes redujeron a los propietarios y los amenazaron mientras recorrían la vivienda en busca de dinero. La banda permaneció aproximadamente 15 minutos antes de abandonar el lugar con el efectivo.

Los investigadores establecieron además que los autores del robo escaparon en un automóvil que no tenía la patente colocada. Ese dato forma parte de las líneas de investigación para intentar reconstruir cómo fue la huida.

A partir de la denuncia, personal policial comenzó a relevar las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones. Se analizan tanto las imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) como las registradas por dispositivos privados para intentar determinar el recorrido realizado por los delincuentes.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, con intervención de la Comisaría Novena. Mientras avanzan las tareas investigativas, los agentes buscan identificar a los integrantes de la banda y establecer si contaron con información previa sobre la vivienda y sus ocupantes.

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