Un entrenador de hockey que actualmente desarrolla actividades en Sporting de Mar del Plata fue detenido este domingo en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales contra tres adolescentes. El procedimiento se realizó durante las primeras horas del día en una vivienda ubicada en el Bosque Peralta Ramos.

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Se trata de Horacio “Chacho” Asensio, cuya detención fue ordenada por la jueza Marisa Promé, de la Justicia de Bahía Blanca. Tras el procedimiento, está previsto que sea trasladado a esa ciudad para ser indagado por una causa caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante.

La investigación se centra en hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2013, cuando Asensio estaba a cargo de un equipo de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso. Las presuntas víctimas incorporaron sus testimonios a la causa y describieron distintos episodios de carácter sexual que habrían ocurrido durante ese período.

Según consta en la investigación, algunos de los hechos denunciados habrían sucedido en espacios relacionados con la actividad deportiva y durante viajes realizados junto al plantel. Las jóvenes también habrían señalado que tenían temor de contar lo ocurrido y que conocían situaciones similares que involucrarían a otras jugadoras.

El caso tiene además antecedentes institucionales. En 2014, la Confederación Argentina de Hockey había realizado una presentación ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para solicitar que se investigaran acusaciones vinculadas al entrenador. La presentación se produjo luego de que familiares de una exjugadora manifestaran su preocupación por su comportamiento.

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Asensio continúa vinculado al hockey en Mar del Plata y actualmente se desempeña como entrenador en Sporting. En su trayectoria también fue secretario de Deportes de la Municipalidad de Monte Hermoso y dirigió al seleccionado argentino femenino de hockey Sub-18.

La causa continúa bajo investigación de la Justicia de Bahía Blanca. Las acusaciones forman parte del expediente y deberán ser esclarecidas durante el proceso judicial, mientras rige para el acusado el principio de presunción de inocencia hasta una eventual sentencia firme.

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