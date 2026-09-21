La Patrulla Municipal, junto con fuerzas de seguridad, intervino en la zona de Rivadavia y Catamarca luego de recibir una denuncia por disturbios en la vía pública.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre en estado de ebriedad que protagonizaba una confrontación con otra persona. En medio del episodio, una vecina comenzó a grabar lo ocurrido con su teléfono para realizar una denuncia.

Según informó la Municipalidad de General Pueyrredon, el hombre reaccionó de manera agresiva y amenazó de muerte a la mujer. Ante esta situación, el personal interviniente lo redujo y le colocó esposas de seguridad.

Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Justicia por el delito de amenazas. Finalmente, fue derivado a la Unidad Penal 44 de Batán.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias 223 340 6177 funciona las 24 horas y permite enviar ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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