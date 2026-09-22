Un hombre de 49 años fue arrestado anoche, tras agredir con una manopla a otro hombre que esperaba el colectivo en las inmediaciones de Rawson y Sarmiento.

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El hecho ocurrió ayer cerca de las 21:13, cuando personal policial que se encontraba realizando patrullaje junto a efectivos de la Patrulla Municipal, fueron alertados sobre la agresión. Al arribar al lugar se encontraron con un hombre que les explicó a los oficiales que, mientras esperaba el colectivo, un sujeto lo golpeó sin motivo aparente con una manopla metálica color negro.

La victima de la agresión describió al atacante, quien llevaba puesta una campera de Aldosivi. La policía pudo localizar al presunto agresor, quien se mostró agresivo al intentar ser identificado.

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Tras ser reducido se le fue secuestrado la manopla negra que aún portaba entre sus dedos. Luego fue llevado hasta la comisaria novena de esa jurisdicción, a su vez el agredido fue llevado hasta la dependencia policial para radicar la denuncia.

En el hecho intervino UFIJE de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale, quien dispuso la notificación de la formación de la causa al atacante de 49 años, por el delito de “lesiones leves”, además se constató su domicilio y posteriormente fue liberado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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