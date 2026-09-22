Dos mujeres de 27 y 28 años fueron aprehendidas en el barrio Fortunato de la Plaza luego de ingresar sin autorización a una vivienda y provocar daños en una motocicleta, en el contexto de una disputa vinculada a un conflicto de pareja.

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El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle Tripulantes del Fournier al 8100, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de personas dentro del predio.

Según informaron fuentes policiales, las acusadas accedieron al patio de la finca y ocasionaron destrozos sobre un rodado que se encontraba estacionado en el lugar.

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En el mismo operativo fue aprehendida una adolescente de 17 años que también habría participado del episodio. La intervención quedó a cargo del Comando de Patrullas Sur.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia dispuso la formación de causa por violación de domicilio y daños para las dos mayores, quienes fueron trasladadas a la Unidad Penal N°50 de Batán. En tanto, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4 notificó a la menor de la causa y dispuso su entrega a un adulto responsable.

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MOTO ROBADA

Un joven de 23 años fue aprehendido en la zona de Los Acantilados cuando circulaba a bordo de una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo agravado, en el marco de un operativo policial de control vehicular.

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El procedimiento tuvo lugar en la intersección de la avenida Antártida Argentina y la calle 471, donde personal de la Subcomisaría Los Acantilados observó que el rodado Motomel 110cc circulaba sin chapa patente colocada, lo que motivó su interceptación.

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Al verificar los datos del vehículo en el sistema informático policial, los efectivos constataron que sobre la motocicleta pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 30 de junio, solicitado por la Comisaría Tercera en el marco de una causa por robo agravado.

Ante la situación, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, que dispuso la formación de causa por el delito de encubrimiento agravado y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.