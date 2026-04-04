Dos menores detenidas por intentar robar $200.000 en mercadería en un bazar de Güemes
El hecho ocurrió en un local ubicado en Güemes y Alvarado. Las adolescentes, de 13 y 14 años habían ocultado distintos productos entre sus prendas.
El hecho ocurrió en un local ubicado en Güemes y Alvarado. Las adolescentes, de 13 y 14 años habían ocultado distintos productos entre sus prendas.
Sustrajeron dos buzos de un local ubicado en peatonal San Martín y Corrientes. Al momento de ser atrapadas por la policía los llevaban puestos.
El hecho se registró a las 14:30 en Rivadavia entre San Luis y Córdoba, y las delincuentes fueron atrapadas a las pocas cuadras.
El delito reciente habría ocurrido cuando el denunciante se encontraba en una reunión con las acusadas en la casa de un amigo en común, en Victoriano Montes y San Lorenzo.
El siniestro se produjo durante la madruga de este martes, en los calabozos del edificio ubicado en Chile y Alberti. Las llamas fueron controladas por dos dotaciones de Bomberos. No se registraron heridos.