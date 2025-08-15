Atraparon esta tarde a dos mujeres de 20 y 28 años que le robaron ropa y dinero a un hombre con el que estaban reunidas, de las cuales una era buscada por la Justicia por un delito anterior.

El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por un sujeto de 31 años en la zona de Victoriano Montes y San Lorenzo, quien denunció que dos mujeres, con las que estaba en la casa de un amigo en común, le habían robado ropa y dinero.

En ese sentido, los efectivos identificaron a las acusadas, de 20 y 28 años, y dieron con los elementos mencionados por la víctima.

Tras ello, las autoridades cursaron los datos de las señaladas por el sistema informático y descubrieron que la más joven tenía una orden de captura, solicitada por el Tribunal en lo Criminal N° 2.

Por último, la fiscal María Isabel Sanchez ordenó que se realicen actuaciones de rigor por “Robo" y "Captura activa”, secuestren y entreguen al damnificado los elementos sustraídos, y que alojen a las detenidas en la Unidad Penal N° 50.

