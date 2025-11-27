Dos mujeres de 56 y 32 años fueron detenidas esta tarde en pleno centro, luego de que fueran señaladas como autoras del robo de dos buzos con la modalidad mechera. Lo singular fue que llevaban puestas ambas prendas al momento de ser aprehendidas.

Ads

Personal de la Fuerza Barrial de Aproximación que se encontraba realizando recorridas a pie en la zona céntrica y procedió a la detención de las dos mujeres, acusadas de sustraer prendas en un local ubicado en peatonal San Martín y Corrientes.

La denunciante, una joven de 22 años, señaló a las imputadas como autoras del hurto de dos buzos de mujer -uno negro y otro blanco- que fueron secuestrados en el momento, ya que las sospechosas los llevaban puestos. Además, la víctima exhibió filmaciones en las que quedó registrado el hecho.

Ads

Puede interesarte

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Eduardo Layus, quien dispuso las actuaciones de rigor y la notificación de las imputadas por el delito de “hurto en grado de tentativa”. Posteriormente, se les otorgó la libertad en aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Ads