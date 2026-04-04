En el marco de un operativo de saturación por Semana Santa, personal policial intervino anoche en un intento de hurto ocurrido en un comercio de la zona de Güemes, donde dos menores de 13 y 14 años habían sido retenidas tras sustraer mercadería.

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El hecho se produjo cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas a pie fueron alertados por una empleada de un bazar ubicado en Güemes y Alvarado.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la encargada del local, quien indicó que las jóvenes ingresaron al comercio y ocultaron distintos productos entre sus pertenencias. Al retirarse con una bolsa del propio negocio, fueron interceptadas por empleadas en la vía pública, lográndose recuperar los elementos sustraídos.

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La mercadería recuperada fue valuada en más de 200.000 pesos. Durante el procedimiento, una de las menores intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzada a pocos metros. Minutos después, se hicieron presentes los progenitores de ambas adolescentes, quienes quedaron a su cargo.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo de Carlos Russo, quien dispuso la formación de una causa por hurto en grado de tentativa, la notificación de las menores y su posterior entrega a sus padres, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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