La investigación por la muerte de Mailén Antonich atraviesa una etapa clave, a la espera de los resultados de distintas pericias que podrían incorporarse a la causa durante la próxima semana. Entre los estudios pendientes se encuentran los realizados sobre los teléfonos celulares secuestrados y distintas muestras obtenidas durante la investigación.

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Según se informó, también están próximas a concluir las pericias sobre manchas de sangre, manchas de semen y los hisopados realizados sobre el cuerpo de Mailén. La expectativa está puesta en que los resultados de estos estudios, analizados en conjunto, puedan aportar nuevos elementos para esclarecer lo ocurrido.

Una de las principales novedades de esta etapa es que las defensas de los dos acusados se dividieron. De acuerdo con lo señalado desde la investigación, esto podría estar relacionado con la existencia de intereses encontrados entre ambos.

En ese marco, los investigadores aguardan también la posibilidad de que alguno de los acusados preste declaración. No se descarta que una eventual declaración apunte a responsabilizar al otro involucrado o incluso pueda aportar información sobre la posible participación de una tercera persona.

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