La Justicia Federal avanza hacia el juicio oral contra cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a facilitar la radicación irregular de ciudadanos de Medio Oriente en Argentina, a cambio de sumas que, según la investigación, podían alcanzar los 30.000 dólares.

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El expediente se inició en marzo de 2024, luego de una alerta de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal vinculada con un ciudadano egipcio que habría tenido relación con un operador de Al Qaeda. El hombre había ingresado al país como refugiado y posteriormente inició trámites para obtener la ciudadanía argentina mientras residía en Mar del Plata.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, la organización habría implementado distintos mecanismos para favorecer la permanencia y regularización de extranjeros, entre ellos ingresos por pasos no habilitados, solicitudes de refugio presuntamente falsas y la coordinación de matrimonios ficticios.

La principal acusada es una mujer de nacionalidad siria, de 53 años, señalada como la presunta articuladora de las maniobras. También están imputados un ciudadano tunecino de 33 años y un marroquí de 51, considerados partícipes necesarios, además de un argentino de 62 años, acusado como partícipe secundario.

La investigación incluyó tareas de campo y escuchas telefónicas realizadas por la Prefectura Naval Argentina. Durante una serie de allanamientos concretados el 13 de noviembre de 2025 en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires, fueron secuestradas nueve armas de fuego, entre ellas fusiles y subfusiles, municiones y documentación que quedó incorporada al expediente.

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Tras los procesamientos confirmados por la Cámara Federal en abril de 2026, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral ante el Juzgado Federal N°3. En paralelo, pidió el sobreseimiento de una mujer argentina de 46 años que habría sido captada para simular un matrimonio, al considerar su situación de vulnerabilidad económica y la perspectiva de género. La decisión final sobre la responsabilidad penal de los acusados quedará en manos del tribunal que intervenga en el debate oral.

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